Страховой рынок Украины за 2021г сократился на 48 non-life и 7 life-компаний

Страховой рынок Украины за 2021 год сократился на 48 рисковых компаний (non-life) и семь компаний, специализирующихся на страховании жизни.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 31 декабря 2021 в Украине было зарегистрировано 142 рисковые компании и 13, специализирующихся на страховании жизни, в то время как на аналогичную дату годом ранее на рынке было 190 рисковых страховщиков и 20 лайфовых.

Кроме того, как сообщил НБУ, за январь 2022 года с рынка ушли девять рисковых страховых компаний – их стало 133, количество страховщиков жизни не изменилось.

Как ранее сообщал НБУ, в течение 2021 года из Государственного реестра финансовых учреждений были исключены страховые компании, в частности: СК "Либерти", СК "Надия", СК "Лидер", СК "Ю.Эс.Ай", СК "Гамма", СК "Сан Лайф", СК "Мега Гарант Жизнь", СК "Астро-Днепр", СК "Новый Днепр", СК "Крок", СК "Харьковская муниципальная страховая компания", СК "Союз Днепр", СК "Аскор", СФО "Глебов и партнеры",СК "Финекс", СК "Глобал Гарант", "Международная страховая компания", СК "Кий Авиа Гарант", СК "Ди'Лайф", "Альянс-Гарант"Страховая компания", СК "Теком-Жизнь", "СК" КапиталЪ-Страхование", СК "Роксолана", СК "Доминанта", "СК "Честно-страхование", СК "Афина-Авто", СК "Гермес", СК" ЕСГ", СК " Мега Полис", СК "ВЕЛС", СК "Варта", СК "Доверие и Гарантия", СК "Стар-Полис", СК "Индустриальная", СК" АКС Кэпитал", СК "Украинский капитал", СК "Страховые гарантии", СК "Проксима", СК "Кремень", СК" Ингруп", СК "Агрополис", СК "На всякий случай", СК "Свисс Классик Лайф", СО "Ильичевское", СК "Дельфин", СК "Стройполис", СК "Гранит".

Кроме того, за прошлый год сократилось количество компаний, осуществляющих обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Так, по разным причинам - в основном из-за невыполнения нормативных требований и аннулирования лицензий Нацбанком - этот рынок покинули страховые компании "АСКО-Медсервис", "Глобал-Гарант", "Ю.Би.Ай - Кооп", "Ю.Эс.Ай" (все - Киев), "Международная страховая компания" (Харьков) и "Харьковская муниципальная страховая компания".