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Реестр МТСБУ возобновил работу после кибератаки
09:19 20.01.2022 |
Реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) полностью возобновил работу, доступ к которому был временно ограничен из-за массированной кибератаки 14 января.
"Граждане могут получать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Информация об автогражданке отображаются в приложении "Дия". Также соответствующую информацию можно получить на сайте МТСБУ", - сообщила Госспецсвязи в "Телеграм-канале".
Как сообщалось, в результате кибератаки был потерян ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ. Реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден.
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