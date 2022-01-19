База МТСБУ работает только на проверку полисов ОСАГО, остальные функции восстанавливаются

Как сообщалось, информационные ресурсы МТСБУ 14 января подверглись масштабной хакерской атаке. Согласно сообщению, информационные ресурсы МТСБУ на протяжении многих лет являются неотъемлемой составляющей в работе многих государственных учреждений, активно используются в процессах по заключению страховых договоров и по урегулированию ущерба при ДТП в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.