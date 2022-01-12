Страховщики могут быть финансовыми гарантами при международных транзитных перевозках - НБУ

Страховщики, приобщаясь к международным транзитным перевозкам, в соответствии с законом "О режиме общего транзита и внедрении национальной электронной транзитной системы", могут быть финансовыми гарантами, сообщил Национальный банк Украины на сайте.

Отмечается, что это возможно только при условии соответствия требованиям, установленным в ст. 29 указанного закона, а именно, во-первых, статус финансового гаранта можно получить после внесения страховщика в реестр финансовых гарантов, проводимый Государственной таможенной службой Украины.

Во-вторых, страховщики должны осуществлять деятельность на основании лицензии добровольного страхования ответственности перед третьими лицами.

В-третьих, договоры страхования должны соответствовать требованиям закона о транзите и условиям предоставления финансовых гарантий. Такие договоры заключаются страховщиками, исходя из правил страхования, условиями которых предусмотрено страхование соответствующих рисков.

В-четвертых, страховые резервы должны быть сформированы в объеме 75% от начисленных страховых премий по каждому заключенному в соответствии с законом о транзите договором страхования, действующим на дату формирования соответствующих страховых резервов. Это условие обязательно для выполнения страховой компанией функций финансового гаранта.