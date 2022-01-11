Страховщики-члены МТСБУ за 11 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 16,6%, выплаты - на 27,6%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-ноябре 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 16,62% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 6,512 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 3,613 млрд грн (+55,61%).

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за указанный период компании заключили 8,249 млн договоров ОСАГО, что на 8,38% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 4,122 млн заключены в электронном формате (+47,97%).

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования возрос на 27,62% - более чем до 3,272 млрд грн.

Бюро также зафиксировал рост количества урегулированных требований о страховом возмещении на 17,67% - до 156,127 тыс., в том числе с использованием "европротокола" - до 56,360 тыс. (+24,59%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.