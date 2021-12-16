Тенденция сокращения в Украине количества страховых компаний продолжится и в 2022г - НБУ

По ее словам, в 2021 году страховой рынок в Украине сократился на 26% и по состоянию на 15 декабря в стране зарегистрировано 156 страховщиков.
"Такое сокращение является наибольшим среди всех структур небанковского финансового сектора", - отметила Максимчук.
Она также указала, что за 9 месяцев 2021 года активы страховщиков выросли на 1%, до 65,6 млрд грн, при этом доля приемлемых активов постоянно увеличивается и по состоянию на конец указанного отчетного периода составляет 80% от общего объема.
Говоря о полученных страховщиками валовых премиях, она отметила, что в январе-сентябре они выросли на 15%, и можно спрогнозировать, что по итогам 2021 года рынок прирастет больше чем годом ранее, а в 2022 году его рост вернется на уровень доковидного 2019 года.