Тенденция сокращения в Украине количества страховых компаний продолжится и в 2022г - НБУ

Тенденция сокращения количества страховых компаний в Украине в 2022 году продолжится, в основном за счет введения новых требований к их деятельности, сообщила на пресс-конференции в четверг директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Ольга Максимчук.

По ее словам, в 2021 году страховой рынок в Украине сократился на 26% и по состоянию на 15 декабря в стране зарегистрировано 156 страховщиков.

"Такое сокращение является наибольшим среди всех структур небанковского финансового сектора", - отметила Максимчук.

Она также указала, что за 9 месяцев 2021 года активы страховщиков выросли на 1%, до 65,6 млрд грн, при этом доля приемлемых активов постоянно увеличивается и по состоянию на конец указанного отчетного периода составляет 80% от общего объема.

Говоря о полученных страховщиками валовых премиях, она отметила, что в январе-сентябре они выросли на 15%, и можно спрогнозировать, что по итогам 2021 года рынок прирастет больше чем годом ранее, а в 2022 году его рост вернется на уровень доковидного 2019 года.