Страховой рынок в ноябре-2021 покинули 7 рисковых страховых компаний и 4 страховщика жизни

Из государственных реестров в ноябре 2021 года исключено 27 участников небанковского финансового рынка: 11 финансовых компаний, один ломбард и три кредитных союза ушли с рынка добровольно, 11 страховщиков и один кредитный союз исключены принудительно, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По состоянию на 30 ноября 2021 года на небанковском рынке страны работают 143 non-life-страховщика (на конец предыдущего месяца - 150) и 13 life-страховщиков (17), 61 страховой брокер (60),

Ранее сообщалось, что НБУ 26 ноября исключил из Государственного реестра финансовых учреждений АО "СК "Надия" (специализирующуюся на страховании жизни) , 17 ноября ОДО "СК "Лидер", ОДО "СК "Ю.ЭС.АЙ", ЧАО "СК "Гамма", ЧАО "СК "Сан Лайф", ЧАО "СК "Мега-Гарант-Жизнь", 10 ноября - АСО "Астро-Днепр", АО "Новый Днепр", ОДО "СК "Крок" и ЧАО "Харьковская муниципальная страховая компания" (ХМСК)", 29 октября исключил ОДО "СК "Союз-Днепр".

Кроме того, НБУ сообщает, что в ноябре на рынке небанковских финучреждений добавилось 17 новых компаний, а 27 участников покинули рынок - результаты лицензирования и регистрации.

В целом в прошлом месяце количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1910 (по состоянию на 30 ноября) с 1920 (по состоянию на 31 октября).

Количество банков в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составило 71.

Как сообщается, в ноябре центробанк зарегистрировал 17 новых игроков небанковского финансового рынка, а именно 11 финансовых компаний, одну лизинговую компанию, одного страхового брокера и четыре коллекторские компании.

По состоянию на 30 ноября 2021 года на небанковском рынке, кроме вышеуказанных страховщиков, работают 269 ломбардов (было 270), 282 кредитных союза (286). лизинговых компаний (139), 946 финансовых компаний (количество не изменилось), 61 страховой брокер (60) и 56 коллекторских компаний (52).

Помимо этого, на платежном рынке страны действуют 36 национальных платежных систем и 15 международных платежных систем. В ноябре была зарегистрирована международная платежная система Diners Club International, созданная нерезидентами. В то же время отменена регистрация международной платежной системы Transfast, которая также была создана нерезидентами.