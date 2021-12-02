Страховщики-члены МТСБУ за 10 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 15,8%, выплаты - на 27,6%

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за указанный период компании заключили 7,526 млн договоров ОСАГО, что на 8,12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 3,719 млн заключены в электронном формате (+48,2%).
Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования возрос на 27,62% - более чем до 2,919 млрд грн.
Бюро также зафиксировал рост количества урегулированных требований о страховом возмещении на 18,04% - до 140,141 тыс., в том числе с использованием "европротокола" – до 50,650 тыс. (+25,82%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.