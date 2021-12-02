Премии по «Зеленой карте» в Украине за 10 мес. возросли на 34,8%, количество договоров - на 26% - МТСБУ

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенным компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-октябре 2021 года увеличились на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,358 млрд грн.

Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период возросло на 26,02% - до 644,6 тыс.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, снизился на 23,09% - до EUR10,997 млн, количество оплаченных требований - на 14,83%, до 4,3 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.