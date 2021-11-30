Страховщики Украины за 9 мес. увеличили сбор чистых премий на 20,4%, валовых - на 15,5%

Страховые компании Украины в январе-сентябре 2021 года собрали чистые премии на сумму 35,253 млрд грн , что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года (29,272 млрд грн).

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 38,071 млрд грн (на 15,5% больше). В том числе премии, полученные от физических лиц, составили 20,415 млрд грн, от перестраховщиков – 2,355 млрд грн.

В январе-сентябре страховщики выплатили 13,216 млрд грн чистых страховых выплат (на 22,2% больше). Уровень чистых выплат увеличился с 37% до 37,5%

По данным НБУ, валовые страховые выплаты за отчетный период возросли на 20,6% - до 13,428 млрд грн. Уровень валовых выплат снизился с 35,8% до 35,3%

Объем страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составил 6,722 млрд грн (+5%), в том числе перестраховщикам-нерезидентам – 3,905 млрд грн (+44,2%).

Объем сформированных страховых резервов составил 35,643 млрд грн, что на 20,4% больше показателяя за аналогичный период прошлого года (29,615 млрд грн).

Вместе с тем при увеличении общих активов страховщиков на 6,5% (до 65,636 млрд грн) объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, сократился на 2,5% (до 46,898 млрд грн). Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 15% - до 18,795 млрд грн.

Регулятор также сообщил о том, что в отчетном периоде было заключено 99,940 млн договоров страхования (+17,7%)

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 сентября 2021 года составляло 169 (9 мес.-2019 - 215) из которых "лайфовых" СК –17 (20)