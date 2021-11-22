Средний срок урегулирования страховых событий по ОСАГО в III кв.-2021г сократился на 5 дней - МТСБУ

Средний срок урегулирования страховых требований за причиненный имуществу вред (от даты ДТП), заявленных по ОСАГО, в третьем квартале 2021 года сократился на пять дней по сравнению со вторым кварталом этого года- до 67 дней.

Как сообщается в информации Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), доля требований, урегулированных в срок до 60 дней с даты ДТП, составляет 57,5% (улучшение на 5,1 п.п.), в срок до 90 дней – 77,7%, что на 3,6 п.п. лучше показателей вторго квартала-2021.

По данным МТСБУ, в системе прямого урегулирования ущерба средний срок урегулирования составляет 38 дней. Это также на пять дней быстрее, чем в прошлом квартале.

"Несмотря на все сложности, связанные с пандемическими ограничениями, страховщики ОСАГО сокращают сроки уплаты возмещения пострадавшим участникам дорожного движения. Это происходит за счет постоянной оптимизации бизнес-процессов урегулирования требований потерпевших, адаптации к условиям частично удаленной работы и дистанционному предоставлению документов", – отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, слова которого приводятся в сообщении.

Лидером по количеству заключенных договоров ОСАГО стала НАСК "ОРАНТА" с показателем 317,9 тыс. шт. В первой тройке также СХ "ТАС" (281 тыс. шт.) и "Княжа Виенна Иншуранс Групп" (169 тыс. шт.). Первое место по сумме полученных страховых платежей занимает СГ "ТАС" с показателем 233 млн грн. Тройка страховщиков-лидеров по количеству урегулированных требований и сумме возмещения: СГ "ТАС" (5,0 тыс. шт.), НАСК "ОРАНТА" (3,7 тыс. шт.) и "УПСК" (3,2 тыс. шт.)

В третьем квартале 2021 года количество заключенных договоров ОСАГО составило 2,4 млн шт., что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Сумма страховых платежей составляет 1,9 млрд грн (+17,3% к показателю третьего квартала 2020 года).

"Рост показателей происходит, несмотря на уменьшение количества страховщиков-членов МТСБУ из 48 компаний в третьем квартале прошлого года до 42 компаний в тот же период текущего года", - отмечается в сообщении.

За отчетный период страховщики ОСАГО урегулировали почти 40,8 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым уплатили 881 млн грн страховое возмещение. Показатель количества урегулированных требований вырос на 13% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, суммы выплат – на 25%.