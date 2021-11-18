Доля урегулирования страховых событий по ОСАГО за 60 дней в III кв. увеличилась на 5,1% - МТСБУ

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в апреле-сентябре 2021 года в срок до 60 дней с даты ДТП урегулировали 57,5% требований за ущерб имуществу путем уплаты страхового возмещения, что на 5,1% больше, по сравнению со вторым кварталом годом ранее (52,4%).

Согласно сообщению на сайте МТСБУ, доля требований, урегулированных в срок до 90 дней, увеличилась с 74,1% до 77,7%, до 120 дней – с 82,8% до 83,9% за 360 дней – составила 97,8%.

МТСБУ сообщает, что наибольшее количество выплат в срок до 60 дней осуществляют страховые компании "Украинский страховой стандарт" - 91,5%, "ВУСО" - 81,6%,"Княжа ВИГ" - 79,4%, "ТАС" - 78,3%, "Альфа Страхование" - 77,5%, "АРКС" - 72,8%, "Арсенал Страхование" - 71,8%, "Уника" - 77,1%, "Оранта" - 70,4%.

Наименьшая доля выплат по ОСАГО в срок до 60 дней за апрель-сентябрь у компаний "Эталон" (5,5%), "Омега" (6,2%), "Мега-гарант" (7,2%), ВанКлик" (8,5%).

МТСБУ также сообщило, что за третий квартал 2021 года в бюро поступило 303 жалобы на действие его членов, что на 8,2% больше, чем за второй квартал этого года. Самое большее количество жалоб (88, или 7,54% урегулированных страховых событий по ОСАГО) поступило на компанию СК "Кредо".

Как сообщалось, страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-сентябре 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на 15,3% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 5,265 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 2,860 млрд грн (+55,1%).

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за указанный период компании заключили 6,777 млн договоров ОСАГО, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 3,311 млн заключены в электронном формате (+48,97%).

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный отчетный период возрос на 29,6% - более чем до 2,609 млрд грн.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 20,18% - до 126 тыс., в том числе с использованием "европротокола" – до 45,402 тыс. (+28,7%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.