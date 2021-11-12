В Украине планируется ввести страхование ответственности застройщиков за возведенный ими объект

Соответствующая норма включена в законопроект №5655, подготовленный ко второму чтению, сообщается на сайте Министерства развития громад и территорий.

"Страхование ответственности за ошибки, которые допущены при строительстве, - это важный аспект реформы градостроительной отрасли. Заказчик должен иметь гарантии, что человеческий фактор не приведет к непредвиденным финансовым затратам. Застройщики несут ответственность за возведенный объект, но часто, в случае допущенных ошибок, компенсацию взыскать нельзя", - объясняет заместитель министра Наталия Козловская.

Помимо страхования ответственности, законопроект №5655 внедряет масштабную цифровизацию процессов и регистрационных процедур в строительстве.

Также, документ предусматривает ряд превентивных мер, которые в будущем не позволят возводить "нахалстрои" или "дома-монстры", добавляет замминистра.

По словам одного из авторов законопроекта, нардепа Елены Шуляк, документом также предусматривается введение классификации штрафов для заказчиков за нарушение ряда законов и норм.

Так, за незаконное проведение строительных работ на памятнике архитектуры заказчика обяжут уплатить штраф до 12 млн грн.

Нововведением законопроекта является применение принципа альтернативности выбора, согласно которому заказчик относительно ряда объектов имеет право сам выбирать орган по градостроительному контролю, отмечается в пояснительной записке.