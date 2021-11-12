Финансовые новости
- |
- 12.11.21
- |
- 22:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине планируется ввести страхование ответственности застройщиков за возведенный ими объект
20:30 12.11.2021 |
Соответствующая норма включена в законопроект №5655, подготовленный ко второму чтению, сообщается на сайте Министерства развития громад и территорий.
"Страхование ответственности за ошибки, которые допущены при строительстве, - это важный аспект реформы градостроительной отрасли. Заказчик должен иметь гарантии, что человеческий фактор не приведет к непредвиденным финансовым затратам. Застройщики несут ответственность за возведенный объект, но часто, в случае допущенных ошибок, компенсацию взыскать нельзя", - объясняет заместитель министра Наталия Козловская.
Помимо страхования ответственности, законопроект №5655 внедряет масштабную цифровизацию процессов и регистрационных процедур в строительстве.
Также, документ предусматривает ряд превентивных мер, которые в будущем не позволят возводить "нахалстрои" или "дома-монстры", добавляет замминистра.
По словам одного из авторов законопроекта, нардепа Елены Шуляк, документом также предусматривается введение классификации штрафов для заказчиков за нарушение ряда законов и норм.
Так, за незаконное проведение строительных работ на памятнике архитектуры заказчика обяжут уплатить штраф до 12 млн грн.
Нововведением законопроекта является применение принципа альтернативности выбора, согласно которому заказчик относительно ряда объектов имеет право сам выбирать орган по градостроительному контролю, отмечается в пояснительной записке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение. За контрабанду угля из ОРДЛО
|«Адский период». Чем закончится война между Зеленским и Ахметовым
|Дружба и служба. О чем идет речь в обновленной американо-украинской хартии
|ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрпошта покупает банк за 260 миллионов – СМИ
|Нацбанк в течение недели 8 - 12 ноября выкупил на межбанке 858,3 млн долларов, операций по продаже не совершал
|В Украине планируется ввести страхование ответственности застройщиков за возведенный ими объект
|Депозитные ставки для физлиц 12.11.21
|Прибыль банков за ІІІ квартал превысила аналогичный докризисный уровень - НБУ
|Курс доллара 12 ноября стабилизируется к мировым валютам после сильного роста в течение недели
|Фондовые биржи АТР 12 ноября закрыли торги ростом на оптимизме вокруг развития экономики
Это интересно
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla
|В США представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы
|Американцы, вероятно, не вернутся на Луну в означенные ранее сроки. NASA говорит о возможном полёте не ранее 2025 года
|Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году
|У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum
|Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии
|Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году