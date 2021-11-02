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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Премии по «Зеленой карте» в Украине за 8 мес. возросли на 36,4%, количество договоров на 24,4% - МТСБУ

17:54 02.11.2021 |

Страхование

 

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенным компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-сентябре 2021 года увеличились на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,218 млрд грн.

Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период возросло на 24,4% - до 573,2тыс.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, снизился на 27,7% - до EUR9,592 млн, количество оплаченных требований - на 17,8%, до 3,782 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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