Страховщики-члены МТСБУ за 9 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 15,3%, выплаты на 29,6%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-сентябре 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 15,3% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 5,265 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 2,860 млрд грн (+55,1%).

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за указанный период компании заключили 6,777 млн договоров ОСАГО, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 3,311 млн заключены в электронном формате (+48,97%).

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный отчетный период возрос на 29,6% - более чем до 2,609 млрд грн.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 20,18% - до 126 тыс., в том числе с использованием "европротокола" - до 45,402 тыс. (+28,7%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.