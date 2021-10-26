НБУ намерен увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО и изменить порядок его осуществления

Национальный банк Украины разработал и предложил для обсуждения изменения в порядок осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается на сайте центробанка.

Изменения закреплены двумя обнародованных на сайте регулятора постановлениями правления: "О размерах страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и "О некоторых вопросах осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств ".

Так, НБУ предлагает увеличить размеры страховых сумм по договорам ОСАГО до 160 тыс. грн. (сейчас 130 тыс. грн) на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших, и 320 тыс. грн на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших (сейчас 260 тыс. грн.). Предлагается также утвердить перечень, значение и порядок применения корректирующих коэффициентов при заключении страховщиками договоров ОСАГО и размер базового страхового платежа в размере 180 грн.

Помимо этого, Нацбанк предлагает увеличить размеры страховой выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола (оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников Национальной полиции) до 80 тыс. грн. на одного пострадавшего. Также в указанных постановлениях содержится инициатива утвердить Положение о единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Проекты постановлений разработаны в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" по представлению Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, уточняет регулятор.

Как ожидается, эти документы усовершенствуют порядок осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, повысят уровень защиты пострадавших в ДТП и приблизят национальное моторное страхование к европейским стандартам.

Замечания и предложения к проектам постановлений принимаются до 26 ноября.