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МТСБУ с 19 октября снизило стоимость «Зеленой карты» на 4%
12:00 19.10.2021 |
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 19 октября 2021 года ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.
Согласно сообщению на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся в сторону понижения, в среднем на 4%.
По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 747 грн (ранее - 778 грн), для автобусов - до 2,807 тыс. грн (2,924 тыс. грн), для грузовых автомобилей - до 1,762 тыс. грн (1,836 тыс. грн).
Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составляет теперь 1,189 тыс. грн (ранее - 1,239 тыс. грн), автобусов - 3,898 тыс. грн (4,062 тыс. грн), грузовиков - 2,339 тыс. грн (2,437 тыс. грн).
Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей - 5,279 тыс. грн и 6,535 тыс. грн соответственно, для автобусов - 13,645 тыс. грн и 25,341 тыс. грн, для грузовых автомобилей -11,072 тыс. грн и 20,897 тыс. грн.
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составляет 544 грн, на один месяц - 800 грн, на полгода - 1,835 тыс. грн, на год - 2,613 тыс. грн.
Последние изменения тарифов были 3 августа 2021 года в сторону понижения на 3,6%, 16 марта 2021 года в сторону понижения на 4,6%, 4 января 2021 года в сторону повышения на 3,8%, 19 октября 2020 года - в сторону повышения на 3,3%, 3 августа 2020 года - в сторону повышения на 3,1%, 24 июля - на 3,8%, 16 июня - на 3,5%.
Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа; Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.
"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
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