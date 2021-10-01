Страховщики - члены МТСБУ за 8 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 14,8%, выплаты - на 31%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-августе 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 14,77% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 4,641 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 2,496 млрд грн (на 55,16% больше).

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за указанный период компании заключили 6,015 млн договоров ОСАГО, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 2,908 млн заключены в электронном формате (+49,68%).

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-август-2021 возрос на 31,07% - более чем до 2,294 млрд грн.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 21,47% - до 111,2 тыс., в том числе с использованием "европротокола" - до 40,078 тыс. (+30,42%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

