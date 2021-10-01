Финансовые новости
- |
- 01.10.21
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Страховщики - члены МТСБУ за 8 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 14,8%, выплаты - на 31%
19:33 01.10.2021 |
Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-августе 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 14,77% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 4,641 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 2,496 млрд грн (на 55,16% больше).
Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за указанный период компании заключили 6,015 млн договоров ОСАГО, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 2,908 млн заключены в электронном формате (+49,68%).
Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-август-2021 возрос на 31,07% - более чем до 2,294 млрд грн.
Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 21,47% - до 111,2 тыс., в том числе с использованием "европротокола" - до 40,078 тыс. (+30,42%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сажать за крупную контрабанду: Почему закон блокируется
|Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда
|Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление
|Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Премии по «Зеленой карте» в Украине за 8 мес. возросли на 37,5%, количество договоров - на 22% - МТСБУ
|Страховщики - члены МТСБУ за 8 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 14,8%, выплаты - на 31%
|Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $15 миллионов за неделю
|Депозитные ставки для физлиц 01.10.21
|Bitcoin взлетел на 10% за сутки
|Денежные переводы в Украину с начала года выросли на 20%
Это интересно
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми