Страховщики-члены МТСБУ за 7 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 14,4%, выплаты - на 31,2%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-июле 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 14,36% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 4,011 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 2,134 млрд грн (на 55,36% больше).

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за этот период компании заключили 5,225 млн договоров ОСАГО, что на 7,92% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 2,499 млн были заключены в электронном формате (+50,7%).

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-июль 2021 возрос на 31,16% - более чем до 2 млрд грн.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 21,8% - до 98,3 тыс., в том числе с использованием "европротокола" – до 35,337 тыс. (+29,66%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.