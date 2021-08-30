Украинские страховщики жизни в I пол.-2021г. увеличили сбор платежей на 17,8%, выплаты на 35,4% - НБУ

Лайфовые страховые компании Украины в январе-июне 2021 года собрали 2,7 млрд грн страховых платежей, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года (2,294 млрд грн).

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), сумма инвестиционного дохода, полученного страховщиками от размещения средств резервов страхования жизни, составила 181,2 млн грн (за первое полугодие 2020 года - 195,4 млн грн).

Финансовый доход страховых компаний за указанный период сократился на 8,1% - до 618,2 млн грн. В том числе доход по облигациям составил 448,1 млн грн (+23,8%), по депозитам 169,7 млн грн (-43,5%), другие доходы - 227,7 млн грн (-17,9%).

За первое полугодие 2021 года компании осуществили страховых выплат на сумму 376 млн грн, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них по завершенным договорам страхования 110,1 млн грн (+5,9%), размер выкупных сумм составил 83,4 млн грн (+1,8%).

Расходы лайфовых компаний, связанные с заключением и пролонгацией договоров страхования составили 1,403 млрд грн, что на 9% больше чем за шесть месяцев прошлого года, агентские вознаграждения выросли на 6,6% - до 1,370 млрд грн.

Другие административные расходы составили 226,2 млн грн (+20,3%), в том числе на рекламу и маркетинг 8,2 млн грн (-15,5%).

Чистая прибыль компаний за указанный период составила 196,9 млн грн, в то время как годом ранее 284,7 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на данные НБУ, на конец июня 2021 года в Украине зарегистрированы 19 компаний специализирующихся на страховании жизни.