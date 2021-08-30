Украинские страховщики жизни в I пол.-2021г. увеличили сбор платежей на 17,8%, выплаты на 35,4% - НБУ

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), сумма инвестиционного дохода, полученного страховщиками от размещения средств резервов страхования жизни, составила 181,2 млн грн (за первое полугодие 2020 года - 195,4 млн грн).
Финансовый доход страховых компаний за указанный период сократился на 8,1% - до 618,2 млн грн. В том числе доход по облигациям составил 448,1 млн грн (+23,8%), по депозитам 169,7 млн грн (-43,5%), другие доходы - 227,7 млн грн (-17,9%).
За первое полугодие 2021 года компании осуществили страховых выплат на сумму 376 млн грн, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них по завершенным договорам страхования 110,1 млн грн (+5,9%), размер выкупных сумм составил 83,4 млн грн (+1,8%).
Расходы лайфовых компаний, связанные с заключением и пролонгацией договоров страхования составили 1,403 млрд грн, что на 9% больше чем за шесть месяцев прошлого года, агентские вознаграждения выросли на 6,6% - до 1,370 млрд грн.
Другие административные расходы составили 226,2 млн грн (+20,3%), в том числе на рекламу и маркетинг 8,2 млн грн (-15,5%).
Чистая прибыль компаний за указанный период составила 196,9 млн грн, в то время как годом ранее 284,7 млн грн.
Как сообщалось со ссылкой на данные НБУ, на конец июня 2021 года в Украине зарегистрированы 19 компаний специализирующихся на страховании жизни.