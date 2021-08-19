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НБУ обновляет порядок осуществления перестрахования у страховщика
23:27 19.08.2021 |
Национальный банк Украины предлагает для обсуждения обновленный порядок осуществления перестрахования у страховщика-нерезидента.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, речь идет об установлении новых требований к заключению договоров перестрахования со страховщиками-нерезидентами. Для этого Национальный банк опубликовал проект Положения о перестраховании у страховщика-нерезидента.
Этот документ разработан во исполнение требований статьи 12 Закона Украины "О страховании" и учитывает изменения, предусмотренные Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".
Усовершенствовать порядок осуществления перестрахования предлагается следующим образом: установить требование относительно соответствия страховщика-нерезидента определенному уровню в рейтинге финансовой надежности международных рейтинговых агентств, в случае отсутствия у страховщика-нерезидента установленного уровня в рейтинге международных рейтинговых агентств применять требования о наличии у него трехлетнего опыта непрерывной страховой деятельности.
Также предлагается отменить требование относительно обязательной регистрации страховщиками заключенных договоров перестрахования со страховщиками-нерезидентами и представления соответствующей информации в Национальный банк, урегулировать передачу рисков страховщиками - участниками Ядерного страхового пула Украины в перестрахование иностранным ядерным страховым пулам и запретить заключение договоров перестрахования со страховщиками-нерезидентами, государство (юрисдикция), регистрация или местонахождение которых: признано Верховной Радой Украины государством-агрессором или не выполняет рекомендаций международных, межправительственных организаций.
Замечания и предложения к проекту Положения принимаются до 19 сентября 2021 года.
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