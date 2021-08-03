Страховщики-члены МТСБУ за 6 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 14%, выплаты - на 34%

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за этот период компании заключили 4,362 млн договоров ОСАГО, что на 8,16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 2,061 млн были заключены в электронном формате (+52,77%).
Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-июнь 2021 возрос на 34,02% - до 1,724 млрд грн.
Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 24,56% - до 84,5 тыс., в том числе с использованием "европротокола" – до 30,405 тыс. (+33,4%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.