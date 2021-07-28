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МТСБУ инициирует увеличение максимальных страховых выплат по ОСАГО
18:07 28.07.2021 |
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) обратилось в Национальный банк Украины (НБУ) с предложением пересмотреть страховые суммы (максимальный размер выплаты) по ОСАГО в сторону повышения: до 160 тыс. грн за вред, причиненный имуществу потерпевшего, до 320 тыс. грн - за вред жизни и здоровью.
Как сообщается на сайте МТСБУ, также предлагается увеличить лимит выплат по европротоколу до 80 тыс. грн.
Сейчас страховые суммы составляют 130 тыс. грн и 260 тыс. грн соответственно, лимит выплат по европротоколу - 50 тыс. грн. Последний раз страховые суммы менялись распоряжением Нацкомфинуслуг по представлению МТСБУ в сентябре-2019. Как установлено действующим законодательством размер страховых сумм повышается в соответствии с показателем инфляции.
МТСБУ также отмечает, что по итогам первого квартала 2021 года на выплаты за вред имуществу, превышающие сумму в 130 тыс. грн, приходится 0,65% общего количества выплат, сделанных страховщиками ОСАГО, при этом сумма таких выплат составляет более 4,3% общей.
"Повышение страховых сумм по ОСАГО станет шагом к более справедливой и эффективной системе защиты прав пострадавших в ДТП. (...) Кроме того, после последнего повышения размера минимальной заработной платы до 6 тыс. грн образовалась коллизия относительно выплат за вред жизни и здоровью. В законе "Об ОСАГО" размер таких выплат устанавливается в привязке к размеру минимальной заработной платы, а в некоторых случаях, например, в случае смерти или инвалидности пострадавшего, расчетная выплата может превышать размер страховой суммы. Просмотр страховых сумм решит и эту проблему", - отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
По мнению МТСБУ рост лимита выплат по европротоколу будет способствовать повышению доверия украинских автовладельцев к такому способу оформления ДТП. В январе-мае 2021 количество требований, урегулированных по европротоколу, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По европротоколу пострадавшим выплачено более 270 млн. грн, что составляет треть общей суммы выплат (+ 45%).
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