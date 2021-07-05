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Страховщики-члены МТСБУ за 5 мес.-2021 увеличили платежи по ОСАГО на 14,6%, выплаты - на 31,5%
12:18 05.07.2021 |
Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-мае 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 14,6% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 2,713 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 1,402млрд грн, что на 58,9% больше.
За этот период компании заключили 3,584 млн договоров ОСАГО, что на 9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров 1,667 млн были заключены в электронном формате (+56%).
Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-май 2021 возрос на 31,5% - до 1,541 млрд грн.
Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 24,5% - до 71,013 тыс., в том числе с использованием "европротокола" - до 25,545 тыс. (+33,9%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 45 страховых компаний.
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