Национальный банк Украины (НБУ) считает критически важным установить для страховщиков единую организационно-правовую форму для полноценного надзора, защищенности клиентов, так и для избегания регуляторного арбитража на страховом рынке в Украине.

Как отмечается на странице НБУ в Facebook, в настоящее время проект закона оставляет страховщикам возможность работать как обществам с дополнительной ответственностью. По мнению Нацбанка как регулятора рынка, такая организационно-правовая форма имеет ряд недостатков перед акционерными обществами. Критически важно установить для страховщиков единую организационно-правовую форму - только акционерные общества, отмечается в сообщении.

По мнению регулятора это нужно предусмотреть при подготовке ко второму чтению законопроекта "О страховании".

НБУ также отмечает, что с принятием 17 июня Верховной Радой за основу законопроекта № 5315 "О страховании" уже вся "тройка" небанковских законов прошла первое чтение.

"Проект закона "О страховании" - не про смену декораций. Он о капитальном ремонте системы регулирования и надзора на страховом рынке. Чтобы в Украине появился фундамент для работы платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка страхования с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что проект закона предлагает: новые подходы к лицензированию страховщиков, новое регулирование - планируется перейти от лицензирования отдельных видов страхования к лицензированию по классам. Фактически страховщик будет получать только одну лицензию с классами на страхование различных рисков. Так, лицензии станут более гибким инструментом: компании смогут добавлять дополнительные классы страхования, или наоборот - сужать объем собственной лицензии без лишних операционных расходов.

Усиленные требования к обеспечению платежеспособности страховщиков. Проект закона предлагает дифференцированный подход к оценке платежеспособности компаний в зависимости от их объемов деятельности и рискованности операций, а также от классов страхования, по которым осуществляется деятельность.

Кроме того, предусмотрены новые требования к условиям осуществления деятельности страховщиков. Речь идет о прозрачной структуре собственников, безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое состояние, прозрачные источники происхождения средств, надлежащую организацию системы управления.

Правила для страховых посредников, которые выполняют важную роль, ведь является ключевым звеном между потребителем и страховой компанией.

Кроме того впервые в украинском законодательстве появится четкая процедура выхода компаний с рынка как в добровольном, так и принудительном порядке. Будут установлены цивилизованные правила передачи страхового портфеля. Это защитит потребителей страховых услуг, обеспечив максимально возможный объем выполнения обязательств перед ними со стороны страховых компаний.

