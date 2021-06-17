Финансовые новости
- |
- 17.06.21
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла за основу законопроект о страховании
17:00 17.06.2021 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №5315, который, в частности, предусматривает обновление отношений в сфере страхования и определения полномочий НБУ по осуществлению плановых мероприятий госнадзора за деятельностью страховщиков.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Документом, в частности, предлагают усовершенствовать терминологию - определить все основные понятия, касающиеся сферы страхования (страховой риск, страховой интерес, объект страхования, страховое покрытие, страховая услуга и т.д.)
Кроме этого, предусмотрено обновление подхода к лицензированию страховщиков:
* новый порядок получения единой лицензии на осуществление деятельности по страхованию с возможностью ее сужения и расширения;
* право страховщика предоставлять гарантии в рамках лицензии на осуществление деятельности по страхованию;
* возможность лицензирования страховщика как профессионального перестраховщика на основании лицензии на осуществление деятельности по входящему перестрахованию;
* переход от обязательных видов страхования к обязанности наличия заключенного договора страхования по отдельным видам деятельности.
Кроме этого, предусмотрено совершенствование требований к владельцам существенного участия страховщика:
* обязательность регулярного представления и обнародования актуальной информации о структуре собственности страховщика;
* введение более сущностных требований о подтверждении надлежащего финансового/имущественного состояния и деловой репутации учредителей и владельцев существенного участия страховщика;
* установление принципа, согласно которому учредители страховщика и владельцы существенного участия в нем должны доказать НБУ соответствие своего финансового/имущественного состояния и деловой репутации определенным законодательством требованиям;
* право НБУ требовать прекращения участия в страховщике, накладывать запрет на увеличение участия в страховщике и на отчуждение акций;
* усиление ответственности за нарушение процедуры согласования приобретения существенного участия, в частности установление последствий в виде ничтожности сделки о приобретении такого участия без согласования НБУ или при наличии запрета на такое приобретение;
* введение процедуры принудительного выхода из рынка по решению НБУ (с отдельными процедурами для страховщиков, имеющих обязательства по договорам страхования, и страховщиков, у которых такие обязательства отсутствуют);
Также предусматривается обязательное раскрытие страховщиком для потребителя исчерпывающих сведений об условиях договора страхования и размер страховой премии, корректной даты или периода, когда премия подлежит уплате, и последствий, если она оплачена с задержкой или вообще не оплачена.
Среди других требований также будет раскрытие стоимости страхового продукта, обязательное раскрытие размера комиссии, которая будет подлежать уплате потребителем.
Также законопроектом, в частности, предлагается: страховые компании должны раскрыть информацию о всех владельцах существенного участия и ключевых участников страховой компании, страховщики при регистрации будут предоставлять планы деятельности на три года, закон устанавливает дифференцированные подходы к размеру уставного капитала страховщиков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Урок для Банковой от Вашингтона. Удастся ли Новикову стать надзирателем над Зеленским
|По мотивам «Крестного отца». О чем договорились Байден и Путин
|Доллар 16 июня подорожал из-за валютных покупок иностранцев, получивших гривню от Минфина
|От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Опрос: большинство управляющих фондами считают биткоин пузырем
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.06.21
|Рада приняла за основу законопроект о страховании
|Доллар укрепляется к евро 17 июня до максимума за два месяца
|Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%
|НБУ с 1 июля удлинит срочность депозитных сертификатов к докризисному показателю
|НБУ с 1 июля начнет сокращать сроки и объемы долгосрочного рефинанса и процентного свопа с планом отказа от них с 1 октября
Это интересно
|Airbus приступила к разработке одного из ключевых компонентов будущих водородных авиалайнеров
|Японской корпорации Toshiba удалось передать квантовые биты на 600 километров
|Суды стран Евросоюза имеют право рассматривать жалобы на Facebook
|Поддельные микросхемы, которые скоро хлынут на рынок, могут подвергнуть опасности жизни людей
|Американское правительство намерено использовать все ресурсы для вытеснения китайских компаний с рынка 5G-технологий
|Китай вывел в космос коммерческого «охотника на астероиды»
|BMW улучшила «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M