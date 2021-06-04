Страховщики-члены МТСБУ за 4 мес.-2021 увеличили платежи по ОСАГО на 15,7%, выплаты - на 32,6%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-апреле 2021 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 15,67% по сравнению аналогичным периодом 2020 года - до 2,103 млрд грн, в том числе по электронным договорам - на 1,074 млрд грн, что на 63,29% больше, чем годом ранее

За этот период компании заключили 2,775 млн договоров ОСАГО, что на 10,45% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из общего объема договоров –1,280 млн были заключены в электронном формате, что на 61,06% больше, чем за четыре месяца 2020 года.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь-апрель-2021 возрос на 32,57% - до 1,177 млрд грн. В том числе 220,439 млн грн выплачено с использованием "европротокола" (на 42,75% больше).

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 22,47% - до 58,182 тыс., в том числе с использованием "европротокола" – до 20,947тыс. (+30%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 48 страховых компаний.