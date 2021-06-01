Украинские страховщики в I кв.-2021 увеличили сбор платежей через посредников-резидентов в 2,3 раза - НБУ

Украинские страховые компании в январе-марте 2021 года собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 100,054 млн грн платежей, что в 2,3 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года (43,060 млн грн), сообщил Национальный банк Украины

Согласно сообщению на сайте регулятора, количество заключенных договоров через посредников-резидентов в пользу страхователей в этот период увеличилось с 1,650 тыс. (в первом квартале 2020-го) до 21,199 тыс.

Из общей суммы собранных платежей премии по обязательному страхованию составили 8,265 млн грн (10,113 тыс. договоров), имущественному –50,867 млн грн (572), личному –35,4 млн грн (10,437 тыс.), страхованию жизни – 1,159 млн грн (семь), страхованию ответственности –4,354 млн грн (70).

Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг возросла в 2,9 раза - до 18,431 млн грн.

По данным НБУ, перестраховочные платежи, полученные перестраховщиками-резидентами по 49 договорам перестрахования, заключенным брокером в пользу перестраховщиков, составили 19,921 млн грн.

Перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 106 договорам (первый квартал 2020-го - 59) 413,169 млн грн, что на 63,7% больше, чем за январь-март годом ранее. При этом выплаты составили 41,642 млн грн, что на 45,5% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Вознаграждение брокеров по итогам января-марта этого года не указывается.