Страховщики Украины в I кв.-2021 увеличили валовые премии на 4,3%, выплаты - на 16,8%

Страховые компании Украины в январе-марте 2021 года собрали валовые страховые премии на сумму 12,043 млрд грн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года (11,548 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, из них премии от страхователей-физических лиц составили 6,199 млрд грн, от перестраховщиков - 930,2 млн грн.

Объем чистых премий, полученных страховщиками за январь-март, составил 11,120 млн грн, что на 15% больше, чем за первый квартал 2020 года (9,668 млрд грн).

За этот период страховщики выплатили клиентам 4,302 млрд грн чистых страховых выплат, что на 17,6% больше, чем за первый квартал годом ранее (3,659 млрд грн). Уровень чистых выплат возрос до 38,7% с 37,8%.

Валовые страховые выплаты за этот период выросли на 16,8% - до 4,378 млрд грн. Из них клиентам-физлицам выплачено 2,115 млрд грн, перестраховщикам - 58,4 млн грн.

Уровень валовых выплат возросдо 36,4% с 32,5%.

Операции исходящего перестрахования за январь-март уменьшились 17,3% до 2,287 млрд грн. При этом перестрахования у перестраховщиков- нерезидентов увеличилось на 32,1% до 1,169 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что за первый квартал объем сформированных страховых резервов вырос на 7% - до 34,210 млрд грн.

Вместе с тем при сокращении на 1,7% - до 64,247 млрд грн общих активов страховщиков объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, уменьшился на 2,7% - до 46,121 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 12,3% - до 9,351 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в первом квартале было заключено 29,249 млн договоров страхования.

Согласно его данным, по состоянию на 31 марта 2021 года общее количество страховых компаний в Украине составляло 208, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 225. В том числе 20 страховщиков специализируются на страховании жизни.