На рынке Украины уменьшилось количество страховых компаний - НБУ

В 2021 году в Украине продолжается тренд на сокращение количества страховщиков, прежде всего - из-за добровольного отказа от лицензий и выхода с рынка по собственной инициативе. За последние 11 месяцев страховщиков стало на 24 компании меньше.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке по итогам встречи со страховыми компаниями.

"Пандемия CОVID-19 повлияла на страховой рынок, однако умеренно. В 2020 году продолжилась тенденция роста показателей страховых премий - прирост составил 12%. Также в 2020 году выросли и выплаты страховых возмещений - на 9%. Кроме того, в прошлом году и в 2021 году продолжался тренд на сокращение количества страховщиков. Прежде всего - из-за добровольного отказа от лицензий и выхода с рынка по собственной инициативе. За последние 11 месяцев количество страховщиков сократилось на 24 компании", - говорится в сообщении.

При этом, добавили в пресс-службе, несколько страховщиков ушли с рынка добровольно после того, как Национальный банк составил акты о нарушении требований законодательства.

В Нацбанке отметили, что в прошлом и в начале этого года финансовое положение ряда страховщиков продолжало ухудшаться. В марте регулятор составил 46 актов о нарушении страховщиками нормативов и семь актов - из-за непредоставления компаниями отчетности.

К ряду компаний были применены меры воздействия. 20 компаний Нацбанк обязал устранить нарушения. Еще 17 компаниям временно приостановил лицензии, из них семи - за непредоставление отчетности, 10 - за нарушение нормативов.

Во время встречи специалисты Национального банка также рассказали о работе над классификацией бизнес-моделей страховщиков, которая была начата в 2021 году. Регулятор уже разослал запросы страховым компаниям и попросил в течение месяца предоставить информацию о своих бизнес-моделях (кто клиент, какие продукты предлагает компания, какие каналы продаж использует).

Некоторые компании уже подали информацию, и в НБУ делают предварительный вывод о том, что бизнес-модели страховых компаний меняются из года в год. Так, около 20 компаний в 2020 году по сравнению с 2019-м имели существенные изменения в структуре видов страхования, категорий клиентов, видов деятельности.

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.

По состоянию на 30 апреля 2021 года на рынке страхования были 173 рисковые компании (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни). На 31 марта этого же года таких компаний насчитывалось, соответственно, 188 и 20.