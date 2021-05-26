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На 60 страховщиков Украины в 2020 году пришлось 90% собранных премий
17:46 26.05.2021 |
На 60 страховых компаний Украины (50 non-life и 10 life) в 2020 году пришлось 90% собранных рынком премий.
Такие данные заместитель начальника Управления надзора за страховыми компаниями Юлия Христолюбская обнародовала в ходе презентации итогов страхового рынка за 2020 год и действий Нацбанка Украины по факту анализа отчетности страховых компаний.
При этом она отметила, что более 50% страховых премий полученных от физических лиц сконцентрировано у 10 страховых компаний non-life. Что касается рынка страхования жизни то он традиционно не многочисленный и имеет высокую концентрацию. На четверть его игроков (5 СК) приходится 90,3% резервов по страхованию жизни.
Согласно представленным в ходе встречи материалам на ТОП 3 страховых компаний non-life в 2020 году пришлось 17,9% общего объема собранных премий, в то время как в 2019 году - 13,9%. На ТОП10 - 43,2% (в 2019-37,9%), на ТОП - 20-64,6% (60%).
Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 года в Государственном реестре финансовых организаций зарегистрировано 210 страховых компаний, из которых 20 специализируются на страховании жизни. 10 компаний зарегистрированы в зоне проведения ООС и в Крыму. Из них одна компания находится в стадии прекращения деятельности, две - подают отчетность в НБУ.
В период с 1 июля 2020 года по 1 января 2021 года НБУ аннулировал лицензии девять страховщиков non-life по их желанию. Почти все эти страховщики подтвердили отсутствие обязательств.
В период с 1 января по 25 мая 2021 года НБУ аннулировал лицензии девяти СК также по их желанию.
С начала 2021 года статус финансовой организации утратили 19 страховщиков, из которых четыре - по заявлению, 15 - по инициативе НБУ. В апреле текущего года НБУ приостановил лицензии 17 СК, из которых четыре осуществляют деятельность по ОСАГО.
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