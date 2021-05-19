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Профильный комитет ВР рекомендовал принять за основу законопроект «О страховании»
17:44 19.05.2021 |
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 19 мая рекомендовал принять в первом чтении проект закона "О страховании" №5315, зарегистрированный в Верховной Раде 29 марта.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" участник заседания комитета, за такое решение проголосовали 25 членов комитета.
Ранее сообщалось, что инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и еще семь депутатов фракции "Слуга народа", а также Игорь Абрамович (фракция "ОПЗЖ").
Законопроект предлагает существенно ужесточить стандарты лицензирования компаний, сформировать эффективную систему управления и обеспечить прозрачность структур собственности страхового рынка,
Документ излагает в новой редакции действующий устаревший профильный закон и содержит нормы о деятельности страховщиков и нормы, касающиеся договоров страхования, посредников и взаимодействия с потребителями страховых продуктов.
Законопроект учитывает ключевые требования законодательства Европейского Союза, которые Украина обязана выполнять в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, и принципы Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS). Документ также предусматривает предоставление страховщикам переходного периода в два года для приведения своей деятельности в соответствие с законом.
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