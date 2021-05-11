Премии по «Зеленой карте» в Украине в I кв. возросли на 16,6%, количество договоров сократилось на 27,15% - МТСБУ

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенным компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-марте 2021 году увеличилось на 16,58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 416,016 млн грн.

Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период сократилось на 27,15% - до 151,4 тыс.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, сократился на 32,37% - до EUR2,875 млн, количество оплаченных требований сократилось на 26,13% - до 1,264 тыс..

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.