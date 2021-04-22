Средний размер больничного в первом квартале вырос на 15,9%, – Фонд соцстрахования

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 365,26 грн в расчете на день, что на 15,9% больше чем в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд грн. Это на 1,4 млрд грн, или 51,8% больше, чем в 2020 году.

"В то же время с начала года объем поступлений доли от ЕСВ на счет ФССУ ежемесячно не покрывает потребность в расходах Фонда за тот же период. Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн - расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени 2020 года и связан с заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью, увеличением потребности в уходе за детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц. Также повлияли обострения болезней из-за запрета осуществления плановых госпитализаций, отсутствие или меньшие объемы прохождения реабилитационного лечения на базе санаториев.