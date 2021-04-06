Страховщики Украины в 2020г увеличили сбор чистых премий на 1,9%, валовых сократили на 14,7% - НБУ

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за прошлый год, составил 45,185 млрд грн, что на 14,7% меньше, чем годом ранее (53 млрд грн). Из них поступления от физических лиц составили 22,577 млрд грн, от перестраховщиков 4,201 млрд грн.
Кроме того, по данным регулятора, в 2020 году страховщики Украины выплатили 14,452 млрд грн чистых страховых выплат (+3% к 2019 году). Уровень чистых выплат увеличился до 35,8% с 35,5%.
По данным НБУ, валовые страховые выплаты выросли на 3,6% - до 14,853млрд грн. Уровень валовых выплат возрос до 31,9% с 27,1%.
Согласно данным регулятора, объем страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам, в 2020 году составил 8,487 млрд грн, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, из них перестраховщикам нерезидентам -3,652 млрд грн (+10,8%).
Регулятор также сообщает, что за прошлый год объем сформированных страховых резервов вырос на 15,7% - до 34,192 млрд грн. Вместе с тем при увеличении общих активов страховщиков на 1,7%, до 64,925 млрд грн, объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 3,4%. до 46,114 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 11,4% - до 9,748 млрд грн.
Регулятор также сообщает, что в 2020 году было заключено 120,586 млн договоров страхования.
По результатам-2020 страховщики продемонстрировали рекордные прибыли – 2,2 млрд грн. Рентабельность активов сегмента составляет 3,4%, что является лучшим показателем среди всех небанковских финансовых учреждений, отмечает НБУ.
Количество страховых компаний - нарушителей требований регулятора к платежеспособности остается существенной. В то же время уточняется, что несколько страховщиков исправили нарушения.
По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года составило 208, в то время как на аналогичную дату годом ранее было 233.