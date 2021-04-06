Страховщики Украины в 2020г увеличили сбор чистых премий на 1,9%, валовых сократили на 14,7% - НБУ

Страховые компании Украины в 2020 году собрали чистые премии на сумму 40,350 млрд грн, что на 1,9% больше, чем за 2019 год (39,586 млрд грн), сообщил Национальный банк Украины на сайте.

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за прошлый год, составил 45,185 млрд грн, что на 14,7% меньше, чем годом ранее (53 млрд грн). Из них поступления от физических лиц составили 22,577 млрд грн, от перестраховщиков 4,201 млрд грн.

Кроме того, по данным регулятора, в 2020 году страховщики Украины выплатили 14,452 млрд грн чистых страховых выплат (+3% к 2019 году). Уровень чистых выплат увеличился до 35,8% с 35,5%.

По данным НБУ, валовые страховые выплаты выросли на 3,6% - до 14,853млрд грн. Уровень валовых выплат возрос до 31,9% с 27,1%.

Согласно данным регулятора, объем страховых платежей, принадлежащих перестраховщикам, в 2020 году составил 8,487 млрд грн, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, из них перестраховщикам нерезидентам -3,652 млрд грн (+10,8%).

Регулятор также сообщает, что за прошлый год объем сформированных страховых резервов вырос на 15,7% - до 34,192 млрд грн. Вместе с тем при увеличении общих активов страховщиков на 1,7%, до 64,925 млрд грн, объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 3,4%. до 46,114 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 11,4% - до 9,748 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в 2020 году было заключено 120,586 млн договоров страхования.

По результатам-2020 страховщики продемонстрировали рекордные прибыли – 2,2 млрд грн. Рентабельность активов сегмента составляет 3,4%, что является лучшим показателем среди всех небанковских финансовых учреждений, отмечает НБУ.

Количество страховых компаний - нарушителей требований регулятора к платежеспособности остается существенной. В то же время уточняется, что несколько страховщиков исправили нарушения.

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года составило 208, в то время как на аналогичную дату годом ранее было 233.