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Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании
08:55 02.04.2021 |
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 31 марта поддержал законопроект №5104, которым внедряется страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что законопроект вносит изменения в Закон Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой», которыми определяются: механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции; участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой; информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.
Также документ предлагает внести изменения в Закон Украины «О страховании». А именно: отмену положения о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул; уточнение полномочий уполномоченного органа, осуществляющего государственный надзор за страховой деятельностью.
«При сотрудничестве широкого круга специалистов-стейкхолдеров аграрного и страхового рынков была разработана законодательная инициатива - агрострахование с государственной поддержкой. В современных условиях изменений климата, турбулентных погодных условий и других факторов агрострахование станет надежным и прозрачным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев, будет способствовать финансовой стабильности и развитию аграрной отрасли», - прокомментировал законопроект министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 17 февраля одобрил законопроект о внедрении агрострахования.
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