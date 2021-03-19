Финансовые новости
- |
- 19.03.21
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев, – Нацбанк
08:43 19.03.2021 |
Около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования Национального банка (НБУ) или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.
Об этом сообщил начальник управления лицензирования страховых компаний Департамента лицензирования НБУ Дмитрий Смаль по итогам анализа информации о владельцах страховых компаний, передает пресс-служба регулятора.
В целом проведенный анализ показал, что существует 4 классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев:
* "Футбольные команды" - пакет акций компании "дробится" на номинальных акционеров так, чтобы каждый из них владел меньше 10%, поскольку приобретение такого пакета акций уже требует согласия регулятора. Подобные структуры - "искусственные" образования, призванные скрыть реального владельца.
* Номинальные хозяева. Ситуация, при которой в компании несколько акционеров, которые лишь скрывают под своими фамилиями реальных владельцев. Таким образом, на бумаге владельцы - одни люди, тогда как фактически владелец - другой.
* Трастовые конструкции. Украинские бенефициары могут прятаться от раскрытия, пользуясь иностранными (офшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами.
* "Закольцовки". Это ситуация, когда страховщик де-факто владеет сам собой. Тогда как владельцем миноритарного пакета может быть малоизвестное физическое лицо. Это ситуация, когда владелец вроде бы как есть, а вроде бы и нет.
Дмитрий Смаль сообщил, что вскоре регулятор планирует утвердить положение о раскрытии структур собственности. Этот документ потребует полного раскрытия истинных владельцев небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховых компаний.
Участникам рынка будет предоставлена возможность доказать реальность своих владельцев и время на согласование структуры с требованиями регулятора.
В то же время Национальный банк рекомендует всем несогласованным владельцам существенного участия в страховых компаниях подать пакеты документов для согласования приобретения или увеличения существенного участия, не дожидаясь соответствующих сообщений от НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст
|Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»
|«Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым
|Сергей Фурса: Рост цен в Украине ускорился. Что же пошло не так?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.03.2021
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.03.2021
|Visa начнёт работать с криптовалютами — расплатиться биткоинами можно будет практически везде
|Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев, – Нацбанк
|Золото дешевеет 19 марта на росте доходности гособлигаций США
|Курс доллара 19 марта практически не меняется после сильного роста в четверг
Это интересно
|Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера
|Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру
|В главном браузере Microsoft появился детский режим
|Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания
|В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов
|Google снизит комиссию за продажи в Play Маркет до 15 % для большинства разработчиков