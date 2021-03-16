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Нацбанк заявил о нарушениях 46 страховых компаний
11:22 16.03.2021 |
Во втором полугодии 2020 года 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов нарушили обязательные финансовые нормативы.
Об этом свидетельствуют результаты проверки отчетности за второе полугодие 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка.
Также регулятор зафиксировал факты неподачи отчетов 15 страховиками и 14 кредитными союзами.
"Страховые компании, которые не подали отчетность, уже долгое время имели трудности с соблюдением обязательных финансовых нормативов. По результатам нарушений Нацбанк составил соответствующие акты и направил финучреждениям. Он в течение семи дней имеют право подать НБУ письменное возражение или объяснение относительно совершенного правонарушения", - говорится в сообщении.
Также в Нацбанке добавили, что руководители финучреждений будут приглашены в НБУ для дачи объяснений.
"Если нарушения не будут устранены, мы в ближайшее время рассмотрим возможность применения мер воздействия к таким учреждениям", - подчеркнул замглавы НБУ Ярослав Матузка.
В Нацбанке напомнили, что на сегодня основной финансовый норматив для страховщиков - норматив платежеспособности и достаточности капитала. С 30 июня 2020 года значение норматива установлено на уровне 100%. Основной финансовый норматив для кредитных союзов - норматив достаточности капитала.
Также 1 февраля Национальный банк утвердил новые правила применения мер воздействия к небанковских финучреждений. Ко всем небанковских финансовых учреждений могут быть применены следующие меры воздействия: требование устранить нарушения, требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения, штраф, временное приостановление или аннулирование лицензии, исключения компании из реестра, заключения письменного соглашения.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.
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