Нацбанк заявил о нарушениях 46 страховых компаний

Во втором полугодии 2020 года 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов нарушили обязательные финансовые нормативы.

Об этом свидетельствуют результаты проверки отчетности за второе полугодие 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Также регулятор зафиксировал факты неподачи отчетов 15 страховиками и 14 кредитными союзами.

"Страховые компании, которые не подали отчетность, уже долгое время имели трудности с соблюдением обязательных финансовых нормативов. По результатам нарушений Нацбанк составил соответствующие акты и направил финучреждениям. Он в течение семи дней имеют право подать НБУ письменное возражение или объяснение относительно совершенного правонарушения", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке добавили, что руководители финучреждений будут приглашены в НБУ для дачи объяснений.

"Если нарушения не будут устранены, мы в ближайшее время рассмотрим возможность применения мер воздействия к таким учреждениям", - подчеркнул замглавы НБУ Ярослав Матузка.

В Нацбанке напомнили, что на сегодня основной финансовый норматив для страховщиков - норматив платежеспособности и достаточности капитала. С 30 июня 2020 года значение норматива установлено на уровне 100%. Основной финансовый норматив для кредитных союзов - норматив достаточности капитала.

Также 1 февраля Национальный банк утвердил новые правила применения мер воздействия к небанковских финучреждений. Ко всем небанковских финансовых учреждений могут быть применены следующие меры воздействия: требование устранить нарушения, требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения, штраф, временное приостановление или аннулирование лицензии, исключения компании из реестра, заключения письменного соглашения.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.