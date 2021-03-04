Премии по «Зеленой карте» в Украине в 2020 г. сократились на 27,9%, количество договоров - почти на 45% - МТСБУ

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в 2020 году сократились на 27,94% по сравнению с 2019 годом - до 1,778млрд грн.

Как сообщается на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период сократилось на 44,97% - до 596,9 тыс.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 7,06% - до EUR16,505 млн, тогда как количество оплаченных требований - на 1,76%, до 6,058 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

