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Кабмин одобрил законопроект об агростраховании
11:48 18.02.2021 |
Првительство одобрило законопроект, которым вводится новый инструмент поддержки аграриев - агрострахование.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Государственная поддержка агрострахования является эффективным инструментом во многих странах мира. Мы все понимаем, насколько эта поддержка является важным и долгожданным для украинских фермеров, особенно когда говорим о глобальных изменениях климата и предполагаемых погодных условиях, таких, например, как засуха. Уверен, это решение будет способствовать развитию не только агросектора, но и экономики в целом ", - отметил глава ведомтсва Игорь Петрашко.
Принятые изменения четко определяют механизм предоставления господдержки, участников рынка, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам.
Документ отменяет положение относительно страхования сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, "который не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков".
"При этом новый законопроект выдвигает четкие требования к страховым компаниям и контроль за ними, обеспечивает прозрачность и транспарентность", - отмечают в пресс-службе.
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