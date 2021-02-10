Страховщики-члены МТСБУ в 2020г увеличили количество договоров ОСАГО на 4,1%, платежи - на 20,6%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в 2020 году заключили 8,3 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 4,1% больше, чем в 2019 году, сообщается в пресс-релизе Моторного бюро в среду.

Согласно ему, общий объем премий собранных по данному виду страхования составил 6,1 млрд грн, что на 20,6% больше, чем годом ранее.

Лидерами по количеству заключенных договоров страхования и сумме страховых премий стали НАСК "Оранта" - 1,01 млн договоров на сумму 611 млн грн, СГ "ТАС" - 988,8 тыс. (726,7 млн грн) и УПСК - 710,7 тыс. (408,6 млн грн). В топ-10 лидеров также вошли СК "Княжа" -529,2 тыс. договоров (326 млн грн), "Ю.Эс.Ай. - 355 тыс. (270,6 млн грн), "ПЗУ Украина" - 286 тыс. (269,9 млн грн), "Евроинс Украина" - 283,6 тыс. (170,3 млн грн), "Гардиан" - 272,7 тыс. (182,1 млн грн), "Альфа Гарант" - 245,5 тыс. (176,4 млн грн), "Арсенал страхование - 242,2 тыс. (208,5 млн грн).

По данным МТСБУ, в 2020 году страховщиками ОСАГО было урегулировано на 5,4% больше требований, чем в 2019 году - 147 тыс. Впервые количество требований, урегулированных с помощью европротокола, превысило отметку в 50 тыс. шт. (50,272 тыс. шт., рост на 5,8%).

Страховщики в прошлом году выплатили пострадавшим в ДТП 2,3 млрд грн, что на 12,8% больше, чем в 2019 году. При этом 502,3 млн грн выплачено по требованиям, урегулированным с использованием европротокола.

Лидерами по количеству урегулированных требований и сумме выплат пострадавшим стали СГ "ТАС", НАСК "Оранта", УПСК.

Доля требований, урегулированных по европротоколу, составила 34,2% от общего количества требований и 17,7% от общей суммы выплат страхового возмещения.

"Треть ДТП, оформленных с помощью европротокола - это недостаточно: мы можем и должны достичь уровня в 50-70%. Есть достаточно значительный резерв для увеличения количества европротоколов. Мы призываем автовладельцев активнее использовать этот удобный способ оформления ДТП, так как он имеет существенные преимущества перед обычной процедурой", - отмечает генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.