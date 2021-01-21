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В прошлом году ежемесячные страховые выплаты возросли на 13,8% - Фонд соцстрахования
08:57 21.01.2021 |
Средний размер помощи от Фонда социального страхования для компенсации пострадавшему утраченного заработка в соответствии с процентом утраченной трудоспособности составил 3 840,30 гривень по итогам 2020 года, что на 13,8% больше, чем в 2019 году.
Как передает Укринформ, об этом информируют в Фонде социального страхования Украины.
«Фонд социального страхования Украины в полном объеме профинансировал ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей за январь-декабрь 2020 года. Всего за прошлый год Фондом было начислено 9,4 млрд гривень ежемесячных выплат. Средний размер помощи от ФССУ, которая призвана полностью компенсировать потерпевшему утраченный заработок в соответствии с процентом утраченной трудоспособности (или членам его семьи в случае смерти потерпевшего), составил 3 840,30 гривень по итогам 2020 года. По сравнению с 2019 годом сумма помощи возросла на 13,8%», - говорится в сообщении.
Сообщается, что ФССУ осуществляет ежемесячные страховые выплаты для более 201 тысячи человек.
«В частности, указанные ежемесячные выплаты в течение 2020 года Фонд осуществлял для 46 работников учреждений здравоохранения, которым установлена стабильная потеря трудоспособности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19 и членам их семей в случае смерти медиков», - информируют в ведомстве.
В Фонде соцстрахования напоминают, что размер ежемесячной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая.
При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату, отмечают в ведомстве.
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