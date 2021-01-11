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Премии по «Зеленой карте» в Украине за 11 мес.-2020 сократились на 28,7%, количество договоров - на 44,9% - МТСБУ
13:44 11.01.2021 |
Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-ноябре 2020 года сократились на 28,65% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,099 млрд грн.
Как сообщило МТСБУ на сайте, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период упало на 44,9% - до 554,194тыс.
При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 12,14% - до EUR15,323 млн, тогда как количество оплаченных требований - на 4,4%, до 5,529 тыс.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.
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