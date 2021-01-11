Страховщики-члены МТСБУ за 11 мес.-2020 увеличили количество договоров ОСАГО на 3,64%, платежи - на 21%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-ноябре 2020 года заключили 7,610 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 3,64% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь-ноябрь его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 21,13% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года - до 5,584 млрд грн.

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за 11 месяцев возрос на 11,7% - до 2,563 млрд грн. В том числе 452 млн грн выплачены с использованием "европротокола" (на 12,61% больше).

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 4,81% - до 132,7 тыс., из них с использованием "европротокола" – 45,237 тыс. (+6%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.