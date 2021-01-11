Страховщики-члены МТСБУ за 11 мес.-2020 увеличили количество договоров ОСАГО на 3,64%, платежи - на 21%

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь-ноябрь его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 21,13% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года - до 5,584 млрд грн.
Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за 11 месяцев возрос на 11,7% - до 2,563 млрд грн. В том числе 452 млн грн выплачены с использованием "европротокола" (на 12,61% больше).
Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 4,81% - до 132,7 тыс., из них с использованием "европротокола" – 45,237 тыс. (+6%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.