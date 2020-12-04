Украинские страховщики за 9 мес-2020 сократили сбор платежей через посредников-резидентов на 10,3% - НБУ

Украинские страховые компании в январе-сентябре 2020 года собрали 124,665 млн грн платежей по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (139,028 млн грн).

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за этот период через посредников-резидентов было заключено 603 договора, в то время как за аналогичный период годом ранее, по данным бывшего регулятора Нацкомфинуслуг, - 22,386 тыс.

Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг за указанный период сократилась в 2,4 раза - до 8,294 млн грн.

В то же время перестраховочные платежи, полученные страховщиками-резидентами по 96 заключенными брокерами договорам перестрахования составили 15,718 млн грн (+43,7% к январю-сентябрю-2019, 10,937 млн грн соответственно).

По данным НБУ, перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 181 договору на 783,875 млн грн, против 188 договорам на 726,219 млн грн. за 9 мес.-2019.

Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-нерезидентами, за отчетный период составили 360 млн грн., что больше в 3,6 раза (98,970 млн грн).

Показатели вознаграждения брокеров НБУ за отчетный период не приводит, по итогам девяти месяцев прошлого года они составили 27,125 млн грн.

Как сообщалось, страховые компании Украины в январе-сентябре 2020 года собрали чистые премии на сумму 29,272 млрд грн, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (30,149 млрд грн).

Объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 32,967 млрд грн (на 18,7% меньше).

В январе-сентябре страховщики выплатили 10,817 млрд грн чистых страховых выплат (на 12,4% больше, или 9,624 млрд грн). Уровень чистых выплат увеличился с 31,9% до 37%. Валовые страховые выплаты за отчетный период выросли на 13% - до 11,132 млрд грн. Уровень валовых выплат увеличился с 24,3% до 35,8%.

Объем страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составил 6,404 млрд грн, в том числе перестраховщикам-нерезидентам - 2,708 млрд грн.