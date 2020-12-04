Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 03.12.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|01.12
|50.0 (7.0)
|-
|02.12
|110.0 (7.0)
|-
|03.12
|110.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|01.12
|22786.0 (5.0)
|02.12
|21469.0 (5.0)
|03.12
|21646.0 (5.0)
Данные НБУ