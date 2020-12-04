Страховщики-члены МТСБУ за 10 мес. увеличили количество договоров ОСАГО на 3,6%, платежи на 22,4%

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь-октябрь этого года его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 24,41% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом - до 5,085 млрд грн.
Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за 10 месяцев возрос на 10,95% - до 2,287 млрд грн. В том числе 401 млн грн выплачен с использованием "европротокола", что на 12,24% больше, чем за 10 месяцев 2019 года.
Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 4,37% - до 118,726 тыс., из них с использованием "европротокола" –40,256 тыс. (+6,77%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.