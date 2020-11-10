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За 8 месяцев сумма страховых выплат по европротоколу превысила 300 миллионов гривень
08:31 10.11.2020 |
Сумма страховых выплат по европротоколу (упрощенный способ оформления ДТП без участия полиции с максимальной суммой выплаты 50 тыс. грн) в январе-августе 2020 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 330,9 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Согласно сообщению, количество европротоколов за 8 месяцев 2020 года составило 30,7 тыс. шт., что на 2,4% превышает показатель за аналогичный период 2019 года.
Доля европротокола в общем количестве выплат, произведенных по ОСАГО, составила 33,6%.
В МТСБУ отмечают, что нынешний лимит выплат по европротоколу ограничен размером 50 тыс. грн. При оформлении европротокола автовладельцам иногда сложно определить степень повреждения авто и оценить, не превысит ли ущерб лимит (максимальную сумму) выплаты по европротоколу, предусмотренную законодательством.
При этом структура всех выплат по ОСАГО свидетельствует о том, что в 90% случаев максимальная сумма выплаты по европротоколу не превышает 30 тыс. грн.
«Мы проанализировали структуру всех выплат по ОСАГО за последние полтора года и видим, что чаще всего 50 тыс. грн хватает. Только 7-8% от общего количества выплат по ОСАГО превышают эту цифру, 90% выплат по европротоколу - на сумму меньше 30 тыс. грн», - цитирует пресс-служба генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко.
Что такое европротокол
Европротокол - это специальный бланк унифицированного по всей Европе образца, который заполняется водителями - участниками ДТП на месте аварии. Применять европротокол участники аварии могут при следующих условиях: при наличии полисов ОСАГО, повреждении только автомобилей и отсутствии травмированных людей, едином взгляде у участников аварии на причины и обстоятельства аварии.
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