Убытки страховщиков от коронавируса превысили $100 миллиардов

Кризис COVID-19 «нанес катастрофический общественный и экономический ущерб, одновременно требуя беспрецедентных мер по сдерживанию распространения вируса, а также по возвращению бизнеса и экономики на ноги», - заявил генеральный директор Lloyd's of London Джон Нил.

Убытки Lloyd's в 1 полугодии 2020 года составили около 3,1 млрд. долларов, а еще 0,8 млрд. долларов, как ожидается, будут покрыты во второй половине года.

В целом Lloyd's рассчитывает выплатить около 6,4 млрд. долларов по претензиям, связанным с COVID-19, из которых до 2,5 млрд. долларов пойдут перестраховщикам. Это соответствует прогнозам, опубликованным в мае 2020 года, и соответствует годам самых крупных ураганов в США, включая убытки, выплаченные в 2017 году Харви, Ирме и Марии, а также убытки, выплаченные в 2005 году по убыткам урагана Катрины, Риты и Вильмы. Поэтому COVID-19 был не единственной проблемой в 2020 году. Ураганы и лесные пожары также вызвали разрушения в этом году.

Для страховой отрасли убытки от андеррайтинга COVID-19 в конечном итоге будут стоить где-то порядка 107 млрд. долларов, что соответствует катастрофическим годам 2017 и 2005 годов. Тем не менее, разница с этими катастрофами заключается в том, что они были географически ограниченными событиями, происходящими в течение нескольких часов и дней, что сильно отличалось от глобального системного и долгосрочного воздействия пандемии COVID-19.

Хотя финансовые рынки восстановились после волатильности, наблюдавшейся в первом и втором кварталах 2020 года, Джон Нил отметил считает, что участникам страхового рынка следует быть особенно осторожными, поскольку, экономические и рыночные условия будут ухудшаться во втором полугодии 2020 года и в 2021 году, что не в последнюю очередь существенно зависит от результатов выборов в США, кто бы ни победил.

Нил также обратился к приоритетам Lloyd's в США, который является критическим рынком для Lloyd's, особенно с учетом того, что на него приходится 45% общего объема премий. Более того, в 2019 году у Lloyd's было более 1200 активных держателей страхового покрытия в США (MGA), выписавших премию на сумму около 7,6 млрд. долларов. «Мы видим возможности для дальнейшего роста, несмотря на то, что, без сомнения, это будут годы, одни из самых сложных для нашей отрасли - и фактически для всех экономик мира».