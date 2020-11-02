Названы ориентировочные сроки запуска в Украине страховой медицины

В Украине система страховой медицины должна быть запущена не позднее 2023 года.

Об этом заявил председатель профильного комитета вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Forinsurer.

По словам Радуцкого, сейчас Комитет ВРУ и Министерство здравоохранения изучают структуры страхования, которые есть в других странах мира.

"Ближайшая для Украины модель та, которая действует в Нидерландах и Израиле, когда государство и гражданин в равных степенях отвечают за здоровье человека. Речь идет о том, что государство берет на себя финансирование так называемого гарантированного пакета, в который входит экстренная медицинская помощь, психиатрическая, противотуберкулезная, лечения инфекционных болезней, инфаркт, инсульт, онкология. В этом пакете пациент не платит ни за что", - отметил Радуцкий и добавил, что в следующем году онкологический пакет будет стоить 84 тыс. грн.

Зато человек будет платить за другие услуги, которые не входят в базовый пакет. Например, это протезирование зубов, плановая операция, которая не связана с опасностью жизни, дополнительные обследования, или более комфортные условия пребывания в больнице. Это дополнительные услуги, которые человек может платить за счет добровольного страхования, или дополнительного страхования. Базовый пакет оплачивает государство, а расширенное страховое покрытие человек может докупить у страховых компаний самостоятельно.